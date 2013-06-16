В Ираке взорвали семь автомобилей, погибло 30 человек

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия", десятки человек получили ранения.

По данным телестанции, семь заминированных автомобилей были подорваны в Басре, Эль-Куте, Эль-Азизии и Эн-Насирии. Самые кровопролитные атаки проведены в городах Эль-Кут и Эль-Азизия, где теракты были совершены в местах скопления людей. Кроме того, сообщается об имевших место перестрелках, в которых также есть раненые.

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Ирак, переживающий острый политический кризис, в последние месяцы захлестнула волна межконфессионального насилия, которое все больше грозит перерасти в масштабную гражданскую войну. Только в мае, по данным ООН, в результате взрывов и атак боевиков погибли более тысячи человек. Складывающаяся сейчас в стране ситуация, по сути, повторяет события 2006-2007 гг, когда религиозная рознь между суннитами и шиитами унесла десятки тысяч жизней.