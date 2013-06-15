Кокс и Квасневский встретились с Пшонкой

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка обсудил с сопредседателями Мониторинговой миссии Европарламента Александром Квасневским и Пэтом Коксом процесс реформирования криминальной юстиции в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, стороны также обсудили этапы работы над созданием нового проекта Закона «О прокуратуре».

Пшонка, в частности, отметил всестороннее содействие со стороны руководства Генеральной прокуратуры процессам реформирования правоохранительных органов в государстве и проинформировал представителей Европарламента о результатах практической работы органов прокуратуры в условиях действия нового УПК.

По словам Пшонки, новый закон о прокуратуре, работа над которым продолжается, будет учитывать рекомендации Венецианской комиссии, Совета Европы, а также опыт функционирования органов прокуратуры в европейских странах.