В политсовет «Батькивщины» вошли Шкиль и тетя Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, среди них, в частности, народный депутат предыдущего созыва Андрей Шкиль, который находится вне пределов Украины, мотивируя это преследованиями его властью, а также тетя председателя партии Юлии Тимошенко Антонина Ульяхина.

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Также в списке – сама Тимошенко, народные депутаты Арсений Яценюк, Турчинов, Иван Кириленко, Юрий Одарченко, Николай Томенко, Леся Оробец, Андрей Пышный, Андрей Парубий, Сергей Власенко, Игорь Грынив, Людмила Денисова, Арсен Аваков, Александра Кужель и другие.

На съезде также была избрана центральная контрольно-ревизионная комиссия, которую возглавил Роман Забзалюк.