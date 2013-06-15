Луценко считает, что Мартыненко не место в оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

По словам Луценко, не может быть доверия к оппозиции, где есть люди, из-за которых появилось много предателей в Верховной Раде (речь идет о так называемых «тушках», которые в основном предлагались партией “Фронт Змин” - УНИАН).

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“И все знают, что это не только проблема подкупа депутатов, но и проблема качества их отбора, заложенного заранее механизма предательства. Все это связывается с фамилией Мартыненко. Я его очень хорошо знаю, я ему не враг, но в этой ситуации его дальнейшее пребывание в оппозиции ставит под сомнение всю оппозицию”, - подчеркнул Луценко.

Он также не отрицает, что часть ответственности лежит и на Арсении Яценюке.

По словам Луценко, это “резкие слова, но лучше резкие слова, чем недосказанная правда, которая отнимает силы”.