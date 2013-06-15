Луценко: альтернативы Яценюку нет

Так считает экс-министр внутренних дел Юрий Луценко.

Объединение двух партий не уменьшит влияния лидера "Батькивщины", экс-премьера Юлии Тимошенко, поскольку она остается главным политическим деятелем Украины, даже находясь в колонии, сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

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Луценко также считает, что объединение этих партий усилит влияние Тимошенко на Арсения Яценюка.

"Я считаю, что объединение "Батькивщины" и "Фронта змин" усилит влияние Тимошенко на Арсения Яценюка", - цитирует Украинская правда.

По его мнению, пока нет альтернативы Яценюку как лидеру объединенной партии.

Луценко выразил надежду, что в результате объединения с "Фронтом змин" "Батькивщина" усилит лидерские позиции, которые она в последнее время стала терять.