Власенко: Состояние Тимошенко резко ухудшилось

“Буквально 10 минут назад я получил информацию из Харьковской больницы “Укрзализныци” о том, что состояние Тимошенко резко ухудшилось”, - сказал он.

Власенко добавил, что причины этого не известны. Он напомнил, что накануне к Тимошенко не пустили ее защитников, поэтому они не могли пообщаться с ней лично. “Врачи, к сожалению, не могут диагностировать проблему. Юлия Тимошенко лежит, не встает”, - сказал он.

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По словам Власенко, сегодня встреча с руководителями Мониторинговой миссии Европарламента в Украине Пэтом Коксом и Александром Квасневским происходила в тюремной палате Тимошенко.

“Поэтому защита Юлии Владимировны будет обращаться к немецким врачам с просьбой немедленно, насколько это возможно, исходя из их графика, прибыть в Украину для проведения глубокого медицинского обследования и выработки конкретных и практических рекомендаций по лечению Юлии Владимировны Тимошенко”, - сказал Власенко.

Он заявил, что тот факт, что Государственная пенитенциарная служба “продолжает врать”, вызывает огромную обеспокоенность. Власенко напомнил о вчерашнем заявлении ГПтСУ, что Тимошенко якобы отказывается от встречи со своими защитниками. “Я могу официально заявить, что это очередная ложь пенитенциарной службы. Это не имеет ничего общего с реальностью”, - сказал Власенко и отметил, что единственная причина, по которой защитников не пустили к Тимошенко, это ее состояние здоровья.