Турецкие демонстранты заявили о продолжении протестов

"Мы, "Платформа солидарности Таксима", будем продолжать охранять наш парк, наш город, деревья, все области жизни, личную жизнь ради свободы и нашего будущего. Это сопротивление отражает коллективную волю Солидарности и станет общим флагом сегодняшней борьбы. С сегодняшнего дня по всей стране и за её пределами мы будем продолжать сопротивление против любого беззакония, несправедливости со всем динамизмом и силой. По сравнению с тем, что было 18 дней назад, сейчас мы намного сильнее, организованнее и оптимистичнее", - цитирует заявление газета Turkiye gazetesi.

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Совещание представителей "Платформы солидарности Таксима" началось накануне в 19.00 по местному времени и закончилось сегодня в 4.00. Основные требования - сохранение стамбульского парка Гези, запрет на снос Культурного центра Ататюрка, запрет использования полицией слезоточивого газа при столкновениях с демонстрантами, расширение демократических свобод, в том числе свободы слова и самовыражения, собщает РИА Новости.

По всей Турции 18 дней проходят антиправительственные демонстрации, начавшиеся в Стамбуле с митинга в защиту парка Гези. Выступления сопровождаются беспорядками. В минувший вторник столкновения полиции с митингующими произошли на площади Таксим в Стамбуле. По последним данным, жертвами беспорядков в Турции стали пять человек, количество пострадавших достигает 5 тысяч.