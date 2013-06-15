Литовский министр: освобождение Тимошенко было бы наиболее понятным решением

Такое мнение выразил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью радио “Свобода”.

“Мы говорим украинцам, что вы должны развеять все сомнения относительно выборочного правосудия. Как вы сделаете это, - это ваше, так сказать, решение, и наиболее, я бы сказал понятным, решением было бы освобождение бывшего премьер-министра”, - сказал он.

Министр отметил, что в процессе борьбы за должности нельзя сажать кого-то в тюрьму, особенно женщину, имеющую проблемы со здоровьем, что, в свою очередь, поднимает вопрос условий ее содержания.

“Это – долгая история, поэтому мы в целом сказали: развейте все сомнения. Скорее всего, было бы полезным и было бы реальным сигналом, если бы она была освобождена, и мы говорим это украинцам напрямую”, - сказал Линкявичюс.

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Он также отметил, что верит в возможность подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС на Вильнюсском саммите “Восточного партнерства” в конце ноября, при условии выполнения Украиной критериев, выдвинутых Советом иностранных дел ЕС в декабре 2012 года.

“Они знают, что делать, мы говорим, что делать, поэтому - это понятно”, - сказал литовский министр.