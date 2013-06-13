Президент Литвы говорит, что дело Тимошенко - символ более широкой проблемы

Об этом сообщает сегодня издание The Lithuania Tribune.

“Иногда дело одного лица символизирует и является своего рода вершиной пирамиды целого процесса. Таким образом, я понимаю, что одно лицо не должно быть препятствием (интеграции в ЕС), однако если это лицо или его дело символизирует определенный процесс в стране, и именно так воспринимают это дело другие страны, тогда речь идет о совершенно иной проблеме”, - сказала Грибаускайте, которая находится сейчас в Братиславе на саммите глав государств Центральной Европы.

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Президент Литвы также отметила, что хочет использовать этот саммит для начала предварительных дискуссий по будущему саммиту “Восточного партнерства”, который состоится в конце ноября в Вильнюсе и на котором может состояться подписание Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

“Успешные переговоры проходят, и мы видим, что две страны имеют достаточно хорошие перспективы. Я хочу выразить удовлетворение тем фактом, что мы только что завершили переговоры с Молдовой о соглашении о свободной торговле, и, таким образом, как минимум парафирование этого соглашения может состояться в Вильнюсе”, - сказала Президент Литвы.

“И конечно, я пытаюсь объединить фронт, как я говорю, или группу стран, которые реально поддерживают устремления Украины с тем, чтобы как можно больше стран могли поддержать перспективу подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в Вильнюсе”, - добавила она.