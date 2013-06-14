США настаивают на освобождении Тимошенко – посол

19:12, 14 июня 2013
Политика
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Чрезвычайный и Полномочный Посол США Джон Теффт подчеркивает необходимость освобождения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и предоставления ей возможности на реабилитацию.

Посол США Джон Теффт

"Я виделся с Юлией Тимошенко в Харькове. Наша позиция неизменна. Ее должны освободить», - заявил Теффт сегодня во Львове, сообщается на сайте Тимошенко.

Также, отметил посол, Тимошенко необходимо лечение.

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«Я думаю, это исторический момент для Украины. От решения относительно Тимошенко зависит будущее Украины", - подчеркнул Теффт.

Как сообщал УНИАН, посол США Теффт 23 мая посещал Тимошенко, которая находится в стационаре ЦКБ “ Укрзалізниці ” в Харькове.

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