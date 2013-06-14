Тюремщики «пролили свет»: Тимошенко заставила делать ей массаж

В Государственной пенитенциарной службе Украины настаивают, что осужденная экс-премьер-министр Юлия Тимошенко отказалась сегодня от встречи с адвокатом Николаем Титаренко.

Как сказан в переданном УНИАН сообщении пресс-службы ГПтС, сотрудники Качановской колонии не создавали и никогда не создают никаких препятствий для посещения Тимошенко ее защитниками, в том числе и Титаренко.

«В связи с появлением безосновательных комментариев на эту тему в СМИ, пресс-служба уполномочена разъяснить, как все происходит в действительности.

Осужденная Тимошенко, несмотря на рекомендации немецких врачей прекратить массажные процедуры, отказывается выполнять такие предложения немецких медиков, и продолжает требовать проведения ей массажей.

Поэтому сегодня, именно во время прибытия адвоката, осужденная находилась на массаже, поэтому и работники колонии, и, соответственно, адвокат ожидали завершения этой процедуры.

После того как процедура была завершена, представительница колонии проинформировала осужденную о прибытии адвоката и предложила последний проследовать в комнату свиданий для проведения встречи с защитником.

В ответ осужденная заявила, что не имеет желания сегодня общаться с защитником, и попросила передать от нее извинение Титаренко, а также проинформировать последнего, чтобы защитник пришел в другой день», - сообщили в пресс-службе ГПтС.

При этом в ведомстве отметили, что эта информация была доведена до адвоката осужденного лица.

«К сожалению, и адвокат отказался отнестись с пониманием к позиции и желанию своей подзащитной и, судя по всему, начал распространять неправдивую информацию по этому поводу в СМИ», - отметили в пресс-службе ГПтС.

Кроме того, в ведомстве считают необходимым отметить, что уже не первый раз осужденная Тимошенко отказывается от свиданий - то с адвокатами, то со своими партийными соратниками.

В ГПтС считают, что Тимошенко преднамеренно отказывается от встреч с адвокатами.

«По нашему стойкому убеждению, зная об отсутствии каких-либо полномочий у пенитенциарной службы запрещать или не разрешать встречи с защитниками, осужденная преднамеренно отказывается от их проведения с одной целью – дать повод своим соратникам безосновательно обвинять пенитенциариев в якобы создании каких-то препятствий», - отметили в ведомстве.

«Именно поэтому мы категорически отрицаем и опровергаем какие-либо заявления, которые уже есть и еще, возможно, сегодня последуют о якобы незаконных действиях сотрудников.

Также просим СМИ и общественность не реагировать на подобные провокации осужденного лица и его адвокатов, ведь цель таких действий - исключительно привлечь к себе внимание прессы и оговорить пенитенциарную службу», - подчеркнули в ГПтС.

Как сообщал УНИАН, сегодня защитник Тимошенко Сергей Власенко заявил, что к экс-премьеру не пустили ее адвоката Титаренко.

“Он должен был к ней сегодня попасть, но его не допустили с абсолютно дебильной формулировкой, что она не хочет его видеть. Это адвокат по некоторым делам, в том числе он был адвокатом по газовому делу”, - сказал Власенко.

Защитник выразил обеспокоенность ситуацией и отметил, что в последний раз такое случалось, когда к Тимошенко была применена физическая сила.

Позже пресс-служба партии «Батькивщина» заявила, что из проинформированных источников защитникам стало известно, что состояние здоровья Тимошенко резко ухудшилось, а тюремщики замалчивают эту информацию и не допускают защитников к ней.