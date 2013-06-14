Тюремщики считают, что Тимошенко скрывает информацию от Власенко

Отказ экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко предоставить разрешение на встречу с больной матерью в Днепропетровске является законным.

Как передает корреспондент УНИАН, это подчеркивает Государственная пенитенциарная служба Украины в своем сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

«Считаем необходимым отметить, что зная требования ст.111 УИК Украины, любой юрист в состоянии понять, что действия пенитенциарного службы является законными», - сообщается на сайте ГПтСУ.

В пенитенциарной службе отметили, что заявление Тимошенко с просьбой предоставить ей разрешение покинуть исправительное заведение, чтобы провести встречу с матерью, было оформлено несоответственно к требованиям.

«Требование ст.111 УИК Украины четко регламентирует время предоставления ответа осужденному лицу, в случае, если последнее обращается с заявлением о предоставлении ему кратковременного выезда за пределы исправительного заведения. Однако та же статья четко регламентирует и требования к написанию такого заявления. В случае с осужденной Тимошенко такие требования выдержаны не были», - отметили в ведомстве.

В пенитенциарной службе также подчеркнули, что, несмотря на неправильность оформления заявления, ответ на него сотрудники Качановской колонии дали в течение суток.

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«Но даже несмотря на это, сотрудники колонии в пределах суток после поступления заявления от осужденной предоставили ей соответствующие разъяснения о решении Качановской исправительной колонии по поводу ее заявления», - говорится в сообщении.

«Если само осужденное лицо скрыло эту информацию от своего защитника, то это не значит, что руководство колонии не предоставило разъяснения осужденной, хотя, еще раз подчеркнем, и не было обязано законом это делать, поскольку оформление заявления осужденного не отвечало требованиям закона», - отметили в ГПтСУ.

Как сообщал УНИАН, 10 июня тетя Тимошенко сообщила, что из-за переживаний у матери экс-премьера отказали ноги и она совсем перестала ходить. В тот же день Власенко заявил, что экс-премьер написала заявление в пенитенциарную службу с просьбой разрешить ей выездную встречу с больной матерью.