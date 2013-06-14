В «Батькивщине» говорят, что власть на завтра готовит провокации

Об этом говорится в сообщениипресс-службы «Батькивщина», размещенном на сайте ОО.

«По имеющейся в партии информации, на субботу власть готовит провокации в центре столицы с попыткой сорвать объединение оппозиционных партий. Нам известно, что по разнарядке по линии Партии регионов в Киев свозят журналистов региональных изданий, обещая им «что-то интересненькое». Заранее обращаем внимание на провокационный характер таких действий», - заявили в «Батькивщине».

В партии также обратились с призывом к правоохранителям «должным образом выполнять свои обязанности и обеспечить общественный порядок во время проведения съезда оппозиции».

По теме: Батькивщина сегодня собирает «предобьеденительный» съезд

Как сообщал УНИАН, завтра, 15 июня, на Михайловской площади состоится торжественный объединительный съезд Объединенной оппозиции «Батькивщина».

13 июня защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергей Власенко заявил, что объединение партий “Фронт Змін”, «Реформы и порядок» и части Народного Руха Украины на базе ВО “Батькивщина” состоится на добровольных началах.