Батькивщина сегодня собирает «предобьединительный» съезд

Сегодня в Киеве состоится съезд партии “Батькивщина”, на котором будут обсуждаться организационные и основополагающие вопросы относительно завтрашнего объединения с партиями “Фронт Змин” и «Реформы и порядок» (ПРП).

Об этом народный депутат Сергей Сас (фракция “Батькивщина”) сообщил в комментарии УНИАН.

Он отметил, что будут “обсуждаться вопросы, касающиеся подготовки к объединению политических сил, которые объявили об объединении”. По словам Саса, предусматривается прекращение полномочий политсовета партии с тем, чтобы “начать с чистого листа”. “Это будет правильно с точки зрения формально-юридической”, - добавил депутат.

Сас заметил, что руководящие органы партий, которые будут объединяться, в частности, “Фронта Змин” и ПРП, будут принимать решение по поводу юридического оформления своей дальнейшей деятельности.

Сас уточнил, что съезд состоится сегодня в Киеве в 18.00.

В свою очередь один из лидеров ПРП Игорь Гринив в комментарии УНИАН сказал, что в настоящее время находится во Львове и не знает, будет ли партия сегодня проводить какие-то мероприятия в связи с завтрашним объединительным съездом. При этом он не исключил, что такие мероприятия могут проводиться, но сказал, что все вопросы по этому поводу нужно задавать председателю партии Сергею Соболеву. По данным информированных источников в партии, сегодня весь день проходит согласование документов для принятия решения завтра, а вечером планируется заседание руководящих органов партии.

По данным источников УНИАН, сегодня “во второй половине” дня состоится заседание с участием руководства партии “Фронт Змин”. По одним данным, речь идет о заседании Совета партии, по другим - съезде партии.

Народный депутат, член партии “Фронт Змин” Леся Оробец подтвердила УНИАН, что сегодня состоится собрание, но отказалась сказать, какое именно, мотивируя это тем, что и сама не имеет в настоящее время точной информации.

Как сообщал УНИАН, завтра, 15 июня, на Михайловской площади состоится торжественный объединительный съезд Объединенной оппозиции «Батькивщина».