У Путина считают, что Украина готовится к самоубийству

Россия не сможет предоставить Украине льготы на нефть и газ и снять заградительные – экспортные – пошлины в рамках участия в ВТО, поскольку в этом случае такую льготу необходимо будет предоставить всем участникам Организации.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН советник Президента Российской Федерации, заместитель генерального секретаря ЕврАзЭС Сергей Глазьев в пятницу в Киеве.

«Если Украина будет участником Таможенного союза, она получит газ и нефть без таможенных пошлин, что даст Украине 4,5-5 млрд долл. в год. Если Украина не вступает в ТС, то льготу Украине мы дать не сможем, потому что тогда мы должны будем такую же льготу дать всем странам», - сказал Глазьев.

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При этом он уточнил, что торговые преференции в рамках Таможенного союза оговариваются в договорных документах организации. «Все преференции вытекают из договорных документов», - отметил Глазьев.

При этом перспективу подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС он назвал «самоубийством». «Это будет самоубийство», - подчеркнул советник Президента РФ.

Как сообщал УНИАН, 31 мая с.г. в Минске премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украины.

Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли в ноябре 2013 года.