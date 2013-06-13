В Минэнерго ждут, когда в России появятся новые импортеры газа

Об этом заявил глава ведомства Эдуард Ставицкий журналистам в четверг, сообщает РИА Новости.

"Мы рассчитываем, что с территории России будут и другие поставщики. Во-первых, это компания Ostchem, которая уже включена в баланс, и я считаю, что появятся и другие поставщики", - сказал Ставицкий.

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Согласно утвержденному правительством прогнозному балансу поступления и распределения газа на 2013 год, Украина планирует в текущем году импортировать 27,3 миллиарда кубометров природного газа. Поступления от "Газпрома" составят 18 миллиардов кубометров, от Ostchem - 8 миллиардов кубометров, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading - 1,3 миллиарда кубометров.

Собственная добыча газа запланирована в объеме немногим более 22 миллиардов кубометров. Общий баланс газа на 2013 год составляет 60,06 миллиардов кубов.