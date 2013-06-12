Батькивщина готовится принять к себе людей Яценюка и Соболева

Партия "Батькивщина" готовится на съезде 15 июня принять в свои ряды высокопоставленных оппозиционных политиков.

Об этом пишет газета «КоммерсантЪ - Украина».

Народный депутат Владимир Бондаренко ("Батькивщина") сообщил, что партия «Реформы и порядок» проведет свой съезд за несколько часов до начала съезда партии "Батькивщина". Делегатам будет предложено проголосовать за ликвидацию политической силы. "Члены ПРП напишут заявления о вступлении в партию "Батькивщина". На объединительном съезде народные депутаты - члены ПРП войдут в политсовет "Батькивщины", а Сергей Соболев может быть избран в высший руководящий орган "Батькивщины", - сказал Бондаренко, добавив, что, предположительно, этот орган будет называться секретариатом политсовета, и в него войдут лидеры объединившихся партий.

"В субботу мы торжественно подпишем договор об объединении с "Батькивщиной", а уже после этого начнется длительная процедура ликвидации ПРП", - уточнил народный депутат Соболев (один из основателей ПРП). По его словам, этот процесс может длиться около года.

Руководители региональных партийных организаций "Фронта змин" заявили, что съезд их партии намечен на 14 июня, однако будет ли в повестке дня вопрос о ликвидации партии, им неизвестно. "Наша партийная организация готова к объединению, однако какие конкретно вопросы будут обсуждаться на съезде, я еще не знаю", - сказала глава черкасской областной организации "Фронта змин" Наталия Старикова. "В четверг мы проведем областные партийные конференции, на которых выберем делегатов на пятничный съезд. Мы поддерживаем идею объединения, однако на съезде будут обсуждаться другие вопросы, в том числе о дальнейшем вступлении членов партии "Фронт змин" в "Батькивщину", - заявил экс-глава житомирской областной организации "Фронта змин", народный депутат Геннадий Зубко.

Говоря о месте в будущей объединенной партии основателя «Фронта змин», лидера фракции "Батькивщина" Арсения Яценюка, народный депутат Сергей Пашинский ("Батькивщина") отметил: "Согласно уставу партии "Батькивщина", представление по кандидатурам на все руководящие посты партии вносит глава партии - Юлия Тимошенко, и если она выдвинет кандидатуру Арсения Яценюка, думаю, делегаты поддержат это предложение".

Он также не исключил возможности внесения поправок в устав, которые предполагают изменения в руководящих органах партии. "И тогда я не исключаю, что Арсений Яценюк, учитывая его высокий политический статус - главы парламентской фракции "Батькивщина", - займет еще и пост в руководящих органах нашей партии", - сказал Пашинский.