18 июня в 10-00 - Начнет работу двухдневная Международная конференция «Цели устойчивого развития для Украины» (18-19 июня), во время которой будет обсуждаться ситуация в сфере охраны окружающей среды в Украине, негативные тенденции последних лет в природоохранной области и законодательстве, а также перспективы перехода Украины к устойчивому развитию.

Организаторы: Национальная экологическая совет Украины, Представительство ПРООН в Украине, НАНУ, Ассоциация городов Украины, министерства и ведомства, которые следят за состоянием окружающей среды в Украине. В программе, в частности: открытая дискуссия по ситуации в природоохранной сфере, презентация национального проекта «Чистый город», представление новых технологий очистки воды, переработки опасных и бытовых отходов, меры по энергосбережению и лучшие экологически дружественные практики бизнес-структур. Открывают конференцию и выступают в пленарном заседании: Олег Проскуряков, министр экологии и природных ресурсов Украины; Алессандра Тисо, Постоянный представитель Программы развития ООН в Украине; Ирина Сех, председатель Комитета ВРУ по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы; Анатолий Толстоухов, специальный уполномоченный Премьер-министра Украины, Татьяна Тимочко, председатель Национального экологического совета Украины, председатель Всеукраинской экологической лиги, Александр Клитко, руководитель экологических программ ЕС Представительства Европейского Союза в Украине; Василий Сташук, председатель Госагентства водных ресурсов Украины и др.. (Украинский дом, ул. Крещатик, 2).

Регистрация с 9-00. Телефоны: (044) 289 31 42, 099 055 47 39. http://www.ecoleague.net/47211586-693.html