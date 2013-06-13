Гурвиц получит статус свидетеля по делу об убийстве Щербаня

Об этом сообщил первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин в интервью газете «День» (№ 101 от 13 июня).

Отвечая на вопрос о том, какой статус получит Гурвиц по делу Щербаня, учитывая заявление, что Щербань накануне своего убийства рассказал Гурвицу, что его заказал экс-премьер Павел Лазаренко, Кузьмин сказал, что это будет статус свидетеля.

«Показания Гурвица очень важны для следствия. У нас много свидетелей, которые дают показания о том, кто и как совершил это убийство, в частности, о заказчиках. И мы намерены обвинить в суде и Тимошенко, и Лазаренко в организации и финансировании убийства Щербаня», - сказал Кузьмин.

Кроме того, по его словам, происходит колоссальное давление на Генеральную прокуратуру, прокуроров, на него лично и на членов следственно-оперативной группы.

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«Цель одна - заставить нас бояться. Бояться расследовать. Бояться идти в суд. Бояться говорить правду. Бояться работать над этим делом. Их задача - сделать так, чтобы в суд оно никогда не дошло. Применяются любые методы для достижения этой цели. Эти люди ни перед чем не остановятся. Даже перед убийствами» - сказал Кузьмин.

Справка УНИАН. 18 января генпрокурор Виктор Пшонка сообщил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве в 1996 году Щербаня. Экс-премьеру Юлии Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с Лазаренко преднамеренного убийства из корыстных побуждений.

В рамках судебных следственных действий на стадии досудебного расследования дела об убийстве Щербаня были допрошены свидетели: Игорь Марьинков, Сергей Зайцев, Владимир Щербань, Александра Кужель, Сергей Тарута, Виталий Гайдук и Петр Кириченко.

В интервью журналу "Форбс Украина" Кузьмин заявил, что совокупность собранных следствием доказательств позволяет Генпрокуратуре обвинить Тимошенко в убийстве Щербаня и передать дело в суд. По его словам, ГПУ до 18 июня завершит расследование этого дела, если защита Тимошенко не будет намеренно затягивать следственные действия.