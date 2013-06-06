Пшонка повысил процессуального прокурора по делу Щербаня

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ.

До этого Пушкарь занимал должность первого заместителя начальника указанного Главного управления.

"У Олега Пушкаря есть значительный опыт работы на разных участках прокурорско-следственной работы и за годы профессиональной деятельности зарекомендовал себя как опытный специалист", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как известно, Пушкарь был процессуальным прокурором в производстве по делу об убийстве Евгения Щербаня и представлял прокуратуру во время допроса свидетелей по этому делу на досудебном следствии.