Гурвиц: Щербань сказал, что его заказал Лазаренко

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"В стране нарушен баланс, Тимошенко надо выпустить. Я допускаю, что у нее были ошибки, но, как сказала Меркель, "тогда меня можно посадить за то, что мы помогли Греции". Логично было бы для Януковича помиловать Тимошенко", - считает народный депутат.

В интервью Эдуард Гурвиц рассказал также о своем знакомстве с Евгением Щербанем и о последней встрече с ним.

"Я разговаривал со Щербанем за два дня до его смерти, 1 ноября 1996 года. Это была пятница Я прилетел на серебряную свадьбу Кобзона с женой, сыном и со своим заместителем.

...И там Щербань сказал мне, что Лазаренко его заказал, и что он улетит в Америку, как дословно было сказано, на 90 дней, и "все разрулим там"...

Я улетел в Одессу. В субботу работал, а в воскресенье в Одессу прилетел Пустовойтенко, который был министром Кабинета министров и председателем Федерации футбола. Мы сидели, беседовали, в это время у меня зазвонил телефон, и мне сказал Аркадий Табачник, которого впоследствии тоже убили, что только расстреляли Евгения Щербаня и его жену.

Я под впечатлением всего этого сказал, что только позавчера, Щербань говорил, что его заказал Лазаренко. Об этом, очевидно, доложили на самый верх, потому что в понедельник утром у меня зазвонил телефон - это был президент Кучма, который меня спросил: "Что тебе сказал Евгений Щербань?". "То, что он сказал, ни к чему не пришьешь, потому что это всего лишь слова. Он сказал, что Лазаренко".

"Ну, хорошо, - сказал Кучма, - тогда сейчас тебе позвонит Володя Радченко, ты ему расскажи". Позвонил и Владимир Иванович Радченко. Я и ему это сказал. Все на этом закончилось", - рассказал историю 17-летней давности Эдуард Гурвиц.