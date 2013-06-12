Выборы в Василькове: суд отклонил апелляцию УДАРа

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “УДАР”.

Также суд оставил без изменений постановление Киевского окружного админсуда от 8 июня 2013 года по делу относительно результатов выборов мэра Василькова.

«Таким образом, суд поддержал позицию Васильковской ТИК: если фальсификации на избирательных участках не превышают 10% (что является основанием для признания голосования недействительным), то их можно не учитывать, не устанавливать их причины и их влияние на результаты выборов», - считают в “УДАРе”.

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В партии также отмечают недопустимость того, что ТИК в Василькове не уделила никакого внимания зафиксированным нарушениям во время голосования и обращениям наблюдателей и народных депутатов в правоохранительные органы, и объявила результаты выборов.

«Особенно это актуально в ситуации, когда первых двух кандидатов на должность городского головы Василькова отделяло 245 голосов избирателей. Надлежащее выполнение ТИК полномочий, определенных законом, могло изменить результаты выборов», - говорится в сообщении пресс-службы.

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В «УДАРе» убеждены, что “апробированные в Василькове технологии фальсификаций могут применить на общегосударственном уровне, в частности – на очередных выборах Президента”.

Как сообщал УНИАН, выборы мэра Василькова состоялись 2 июня.

По результатам параллельного подсчета голосов на внеочередных выборах городского головы Василькова Киевской области, который проводился Гражданской сетью ОПОРА, наибольшее количество голосов получил кандидат от Партии регионов Владимир Сабадаш. За Сабадаша проголосовало 30,39% или 3 тыс. 395 избирателей.

Второе место занял кандидат от партии «УДАР» Сергей Сабов – 28,25% или 3 тыс. 155 голосов избирателей.

Третье место - у кандидата партии «Единство» Валерия Поповича - 26,38% или 2 тыс. 947 голосов избирателей.