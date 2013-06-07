УДАР обжаловал результаты выборов мэра Василькова

Судебное заседание состоится сегодня в 11.00, сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "УДАР Виталия Кличко".

В частности, сообщается, что в иске отмечается невозможность достоверного установления результатов внеочередных выборов мэра Василькова и необходимость проведения повторных выборов. "УДАР" настаивает на признании противоправными действий и бездействия Васильковской городской избирательной комиссии. В иске отмечается, что комиссия не смогла обеспечить выполнение участковыми избирательными комиссиями закона «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов» во время голосования и подсчета голосов избирателей. Кроме того, комиссия не смогла провести повторный подсчет голосов на отдельных УИК, где зафиксированы факты нарушений и не было возможности достоверно установить результаты, считают в «УДАРе».

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В иске также отмечается, что не были установлены причины и обстоятельства исчезновения 311 избирательных бюллетеней, которые были выданы избирателям, и влияние исчезновения такого количества бюллетеней на результаты выборов. Кроме того, отмечается, что результаты выборов были установлены без надлежащего рассмотрения жалоб о нарушениях.

«Приведенная в иске аргументация дает основания для однозначного вывода о том, что в городе Васильков не было совершено надлежащих, необходимых и достаточных действий для организации и проведения внеочередных выборов Васильковского городского головы в соответствии с требованиями закона. Результаты выборов, установленные Васильковской городской избирательной комиссией, является следствием многочисленных нарушений закона, совершения противоправных действий и бездействия ее и участковыми избирательными комиссиями, применения различных механизмов фальсификации», - говорится в исковом заявлении.

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Кроме того, отмечают в «УДАРе», результаты голосования не отображают реального волеизъявления жителей Василькова.

Как сообщал УНИАН, по результатам параллельного подсчета голосов на внеочередных выборах городского головы Василькова Киевской области, который проводился Гражданской сетью ОПОРА, наибольшее количество голосов получил кандидат от Партии регионов Владимир Сабадаш. За Сабадаша проголосовали 30,39% или 3 тыс. 395 избирателей.

Второе место занял кандидат от партии «УДАР» Сергей Сабов – 28,25% или 3 тыс. 155 голосов избирателей.

Третье место - у кандидата партии «Единство» Валерия Поповича - 26,38% или 2 тыс. 947 голосов избирателей.