Рыбак говорит, что Янукович не намерен разгонять Раду

Президент Украины Виктор Янукович не рассматривает вопрос роспуска Верховной Рады, заявляет председатель ВР Владимир Рыбак.

Об этом он сказал в комментарии телеканалу «Интер», сообщает сайт Партии регионов.

Отвечая на вопрос, есть ли сегодня какие-нибудь предпосылки для того, чтобы Президент распустил парламент, Рыбак сказал: «На сегодня оснований для роспуска парламента нет. И Президент такой вопрос не рассматривает. Глава государства выступает за то, чтобы депутаты слышали друг друга, выполняли обязательства перед своими избирателями, и принимали законы, необходимые для развития государства. В первую очередь речь идет о законах социальной и экономической сфер».

Рыбак убежден, что истинная причина блокирования парламента в одном – уже началась президентская кампания, и лидеры оппозиционных фракций начинают борьбу между собой.

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«Я не собираюсь проводить внеочередное заседание парламента на этой неделе, а буду делать все для того, чтобы благодаря компромиссу работал весь состав парламента», - отметил глава ВР.

По его словам, даже если на следующей неделе оппозиция заблокирует трибуну, парламент все равно будет работать. «А представители оппозиции пусть расскажут своим избирателям, почему они блокируют парламент и не выполняют свои предвыборные программы», - подчеркнул спикер.

«Истинная причина блокирования парламента в одном – уже началась президентская кампания. И сегодня лидеры оппозиционных фракций начинают борьбу между собой. А моя задача – все-таки найти компромисс в очень непростом парламенте Украины, потому что за всю историю независимости такого парламента еще не было. И, естественно, моя задача – сделать все возможное, чтобы депутаты услышали друг друга, но самое главное, чтобы они услышали своих избирателей и выполняли свои предвыборные обещания», - заявил Рыбак.