СМИ: Для принятия решений большинство готовится покинуть заблокированную Раду

Представители парламентского большинства нашли возможность начать работу парламента в обход требований оппозиции, заблокировавшей трибуну.

Как стало известно изданию Коммерсант-Украина, представители парламентского большинства собрали около 240 подписей народных депутатов за проведение внеочередного заседания Верховной рады. "Заседание состоится в среду или в четверг. Подписные листы составлялись без даты и повестки дня. Скорее всего спорные вопросы не будут выноситься на голосование — в повестку дня будут внесены законопроекты, касающиеся европейской интеграции и бюджета, в частности принятие бюджетной резолюции. Если депутаты от оппозиции не разблокируют трибуну, получится, что они препятствуют принятию этих решений",— сообщил один из представителей ПР и добавил, что депутатов попросили не уезжать из Киева.

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"Они (большинство) хотят назначить выборы в пяти проблемных округах на август, в разгар отпускного сезона, изменить состав Центральной избирательной комиссии, переформатировав ее под Виктора Януковича, и продвинуть свой состав Высшего совета юстиции",— считает народный депутат Андрей Павловский ("Батькивщина").

В интервью телеканалу "Рада" Владимир Рыбак заявил, что в понедельник продолжит переговоры с оппозицией: "Спешить с этим вопросом (проведением внеочередного заседания) я точно не буду". "Я думаю, что путем компромиссов мы найдем силы для того, чтобы парламент работал. Если мы не найдем их сами, думаю, нам может помочь президент Виктор Янукович. А если и это не поможет, то у главы государства есть свои возможности — обратиться к избирателям",— отметил господин Рыбак, очевидно, намекая на возможность объявления досрочных выборов, если в течение 30 дней Верховная рада не начнет работу.