Польский эксперт объяснил, как Квасьневский использует дело Тимошенко

Бывший Президент Польши Александр Квасневский пытается использовать "дело Тимошенко" для увеличения своего политического капитала, а по его заявлениям о возможном освобождении экс-главы украинского правительства не может не быть никаких конкретных или предварительных договоренностей.

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Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил директор польско-украинского фонда PAUCI Ян Пекло, комментируя недавнее заявление Квасневского и неофициальные сообщения о возможном согласии украинской власти освободить Юлию Тимошенко.

Он обратил внимание на то, что Квасневский сейчас создает свою политическую партию в Польше и хочет стать политиком общеевропейского уровня, и поэтому для него очень важно продемонстрировать успех в решении "дела Тимошенко".

По словам Пекло, Квасневский, который является очень опытным политиком, мог почувствовать, что Президент Украины Виктор Янукович таки склонен к тому, чтобы освободить экс-главу правительства или заговорил публично о таком шансе, чтобы создать дополнительный натиск.

"Сначала было слово. Не исключено, что и в этом случае чаша весов склонится на то, чтобы выпустить Тимошенко", - сказал эксперт.

Он выразил мнение, что Янукович хотел бы увеличить свою популярность среди украинцев, что может быть достигнуто благодаря подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и освобождению из заключения самого большого политического конкурента.

Однако, по его словам, Президент Украины боится непрогнозируемости и неконтролированности Тимошенко, деятельность которой может повлиять на его шансы переизбраться на второй президентский срок во время выборов 2015 года.

"Безопаснее всего ему было бы держать Тимошенко все время в тюрьме", - сказал он.

По мнению эксперта, на сегодняшний день никакое конкретное решение по делу судьбы экс-премьера еще не принято.

Собеседник агентства добавил, что в среде польских экспертов, которые занимаются украинской тематикой, в последнее время не появлялись новые неофициальные сообщения о договоренности освободить Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, недавно Квасневский подчеркнул, что шансы на освобождение Тимошенко существуют и переговоры об этом ведутся, однако в Европарламенте обязались не комментировать ход переговоров публично.

"Некоторые планы есть, предложения были сделаны, теперь мы ожидаем реакции - и увидим. ЕС определил три условия, которые необходимо выполнить, чтобы Соглашение об ассоциации с Украиной могло быть подписано в ноябре этого года на саммите «Восточного партнерства». Это - реформа правовой системы, избирательного законодательства и дело Юлии Тимошенко. Кажется, существует шанс, что до конца сентября в этих трех вопросах будут достигнуты результаты, которые позволят Евросоюзу утверждать, что условия для подписания Соглашения об ассоциации существуют", - сказал Квасневский.