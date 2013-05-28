СМИ прознали, о чем Квасьневский и Кокс говорили с Януковичем

Значительная часть очередного визита в Украину сопредседателей Мониторинговой миссии Европейского парламента – бывшего Президента Республики Польша Александра Квасневского и экс-президента Европарламента Пета Кокса была посвящена реформированию законодательства.

Представители Европарламента накануне встретились с Президентом Украины Виктором Януковичем, премьер-министром Николаем Азаровым, советником Президента Андреем Портновым и представителями общественных организаций, отмечает газета "Коммерсантъ Украина" (№85 от 28 мая).

По информации источников издания, в этот раз Кокс и Квасневский уделили основное внимание реформированию законодательства. В частности, в Администрации Президента речь шла о принятии нового закона о прокуратуре.

"Речь шла о подготовке к возможному подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Делегаты будут докладывать о том, есть ли прогресс в части имплементации нового Уголовного процессуального кодекса (УПК), подготовки закона о реформировании прокуратуры и судебной системы", - сообщил источник издания, комментируя вчерашние встречи политиков.

В ЕС признают, что вопрос реформирования законодательства присутствует в диалоге миссии и украинских властей, подчеркивая при этом, что главным остается вопрос Тимошенко, отмечает издание. "Работа миссии сфокусирована на деле Юлии Тимошенко. Есть и вторая тема - предотвращение повторения случаев выборочного правосудия. В рамках этого мандата обсуждается закон о прокуратуре, УПК и другие законы, но это ничуть не отвлекает миссию от главной задачи - поиска решения в деле Тимошенко", - утверждает источник газеты в Страсбурге, информированный о деталях визита.

Отмечается, что Кокс и Квасневский должны отчитаться о работе миссии во второй половине сентября. Среди прочего им следует представить Евросоюзу аргументы в пользу подписания с Украиной соглашения об ассоциации. К этому времени более вероятно, что Киев продемонстрирует прогресс в реформировании законодательства, чем решит вопрос Тимошенко, пишет газета.

"Они ищут аргументы, которые могли бы убедить Евросоюз в необходимости сближения с Украиной. Проблема в том, что этих аргументов не так уж и много. Кроме того, цель делегатов - убедить украинскую сторону в необходимости последовательных действий, которые можно было бы представить странам-членам Евросоюза как положительные", - отметил собеседник издания, присутствовавший на встрече с членами миссии.

Справка УНИАН. В мае 2012 года президент Европарламента Мартин Шульц и премьер-министр Украины Николай Азаров договорились о создании специальной Мониторинговой миссии Европарламента под руководством Кокса и Квасневского по наблюдению за рассмотрением дел экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко.

Миссия Европарламента работает с июня 2012 года.