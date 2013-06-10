В «Свободе» предлагают изъять термин «Великая Отечественная война»

Как говорится в размещенном на сайте ВР проекте постановления, предлагается принять решение о том, что термин «Великая Отечественная война» является не отвечающим исторической правде, противоречит европейским подходам к оценке Второй мировой войны, провоцирует несогласие и конфликты в украинском обществе.

Соответственно, предлагается рекомендовать Президенту Украины, Кабинету министров, центральным органам исполнительной власти, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления внести изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, изъяв из них термин «Великая Отечественная война».

Кроме того, Министерству образования и науки Украины предлагается рекомендовать изъятие термина «Великая Отечественная война» из учебной литературы (учебников, пособий, рекомендуемых министерством изданий) для средних общеобразовательных школ и высших учебных заведений.