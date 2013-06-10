Эксперты: Большинству нужно провести выездное заседание
У парламентского большинства не осталось иного выхода, кроме проведения заседания вне стен Рады, где сейчас ее работу блокируют представители оппозиции.
Такое мнение высказал советник спикера парламента, депутат предыдущего созыва Верховной рады Валерий Баранов, возглавлявший комитет по вопросам бюджета, сообщает РБК-Украина.
"Поскольку Верховная Рада работает отвратительно, а точнее сказать - вообще не работает, то нужно находить выход из этой ситуации. Выход найден - проведение внеочередного заседания в другом месте. Кто хочет работать, будет работать, и принимать решения, кто не хочет - пускай не ходит. Оппозиция находит любые поводы, чтобы ничего не делать. Когда-то этот абсурд должен закончиться", - сказал Валерий Баранов.
В то же время он отметил, что сейчас работа оппозиции в парламенте носит полностью деструктивный характер, а это может привести страну к политическому или экономическому кризису.
"Я не могу аплодировать тому, что происходит сейчас в стране, но та альтернатива, которую предлагает оппозиция - это просто ужас. В Раду пришли люди, которые не имеют ни разумной программы, а лишь набор лозунгов, не имеют ни опыта, ни образования, ни практики, никаких альтернативных идей. Кроме культуры и языковой темы он них вообще не исходит никаких инициатив. Таких людей нельзя допускать к власти. Мы имеем печальный опыт президентства Виктора Ющенко с его "любыми друзями". Еще раз подчеркну, я не аплодирую тому, что происходит в стране сейчас. Но то, что нам предлагают взамен - это просто катастрофа. Эти ребята просто устраивают клоунаду, поэтому этот цирк нужно прекращать и проводить выездное заседание", - резюмировал экс-депутат.
Также Баранов заметил, что если оппозиция будет пытаться сорвать проведение внеочередного заседания Рады, то можно применить и физическую защиту, чтобы депутаты большинства могли нормально работать.
Напомним, ранее Александр Ефремов, лидер фракции Партии Регионов заявил о возможности проведения внеочередного заседания парламента, которое может пройти не в здании Верховной Рады. А спикер Владимир Рыбак сказал, что намерен обсудить с президентом Виктором Януковичем сложившуюся в Раде ситуацию. Кроме того, Рыбак заверил, что намерен искать компромисс с оппозицией, чтобы разблокировать работу Рады и не доводить ситуацию до необходимости проведения выездных заседаний.