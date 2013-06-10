Эксперты: Большинству нужно провести выездное заседание

Такое мнение высказал советник спикера парламента, депутат предыдущего созыва Верховной рады Валерий Баранов, возглавлявший комитет по вопросам бюджета, сообщает РБК-Украина.

"Поскольку Верховная Рада работает отвратительно, а точнее сказать - вообще не работает, то нужно находить выход из этой ситуации. Выход найден - проведение внеочередного заседания в другом месте. Кто хочет работать, будет работать, и принимать решения, кто не хочет - пускай не ходит. Оппозиция находит любые поводы, чтобы ничего не делать. Когда-то этот абсурд должен закончиться", - сказал Валерий Баранов.

В то же время он отметил, что сейчас работа оппозиции в парламенте носит полностью деструктивный характер, а это может привести страну к политическому или экономическому кризису.

"Я не могу аплодировать тому, что происходит сейчас в стране, но та альтернатива, которую предлагает оппозиция - это просто ужас. В Раду пришли люди, которые не имеют ни разумной программы, а лишь набор лозунгов, не имеют ни опыта, ни образования, ни практики, никаких альтернативных идей. Кроме культуры и языковой темы он них вообще не исходит никаких инициатив. Таких людей нельзя допускать к власти. Мы имеем печальный опыт президентства Виктора Ющенко с его "любыми друзями". Еще раз подчеркну, я не аплодирую тому, что происходит в стране сейчас. Но то, что нам предлагают взамен - это просто катастрофа. Эти ребята просто устраивают клоунаду, поэтому этот цирк нужно прекращать и проводить выездное заседание", - резюмировал экс-депутат.

Также Баранов заметил, что если оппозиция будет пытаться сорвать проведение внеочередного заседания Рады, то можно применить и физическую защиту, чтобы депутаты большинства могли нормально работать.

Напомним, ранее Александр Ефремов, лидер фракции Партии Регионов заявил о возможности проведения внеочередного заседания парламента, которое может пройти не в здании Верховной Рады. А спикер Владимир Рыбак сказал, что намерен обсудить с президентом Виктором Януковичем сложившуюся в Раде ситуацию. Кроме того, Рыбак заверил, что намерен искать компромисс с оппозицией, чтобы разблокировать работу Рады и не доводить ситуацию до необходимости проведения выездных заседаний.