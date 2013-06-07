Янукович дал одиноким отцам первоочередное право на жилье и работу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла соответствующий закон 15 мая 2013 года. За это решение проголосовали 306 из 368 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом внесены изменения в Жилищный кодекс Украинской ССР, предусмотрев, что одинокие отцы, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, относятся к категориям лиц, которые имеют право на первоочередное получение жилья.

Кроме того, законом предусмотрены изменения к Закону Украины «О занятости населения», согласно которым одинокие отцы, которые имеют детей в возрасте до 14 лет или детей-инвалидов, относится к трудоспособным гражданам в трудоспособном возрасте, которые нуждаются в социальной защите и не способны на равных конкурировать на рынке труда, и которым государство обеспечивает предоставление дополнительных гарантий по трудоустройства.

Также с целью обеспечения ровных прав женщин и мужчин на судебную защиту предусмотрено, что непосредственно в районных, районных в городе, городских или горрайонных судах рассматриваются, в частности, споры об отказе в принятии на работу одиноких отцов при наличии ребенка в возрасте до 14 лет.