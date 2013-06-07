Менеджер Кличко обвинил команду Поветкина во лжи

Как сообщает специализированный сайт boxingnews.com.ua, Бенте заявил: "То, что мы якобы выступаем против проведения допинг-тестов во время подготовки к бою – полная ложь. Это абсолютно не соответствует действительности. Мы хотим, чтобы оба бойца проходили допинг-тесты во время подготовки. И мы хотим, чтобы боксеры не знали время проведения допинг-тестов. Мы хотим равных условий и для Кличко, и для Поветкина. Но мы хотим, чтобы допинг-тесты проводила независимая организация, такая как NADA, а их сторона настаивает на RUSADA".

Также Бенте добавил: "У NADA лучшая репутация в мире, сам Зауэрланд всегда работает с этой организацией во всех важнейших боях. Именно NADA поймала Мариуша Ваха после боя с Владимиром и Сэма Солимана после боя с Феликсом Штурмом на употреблении запрещенных препаратов. Мы абсолютно полностью выступаем за проведение допинг-тестов на этапе подготовки к бою в неизвестное для боксеров время, но другая сторона раскручивает в определенных российских СМИ, что Владимир якобы пытается что-то скрыть".

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Поветкн должен состояться в сентябре в Москве. Это стало известно после того, как торги на проведение боя, проходившие в Панаме, выиграл российский промоутер Владимир Хрюнов, представляющий интересы Поветкина. Вместе с тем, контракт на бой до сих пор не подписан. Несколько дней назад Хрюнов заявил, что крайний срок для подписания контракта - сегодня, 7 июня.