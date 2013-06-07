Яценюк собрал совещание у президиума Рады
10:45, 07 июня 2013Политика
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Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк собрал депутатов от этой фракции на совещание возле президиума Верховной Рады.
Яценюк советуется с депутатами
Как передает корреспондент УНИАН, после общения со своим лидером депутаты из “Батькивщины” продолжают находиться в президиуме и возле трибуны ВР.
В то же время заместитель председателя ВР Руслан Кошулинский проводит совещание с депутатами от ВО “Свобода” возле их рабочих мест.
Как сообщал УНИАН, сегодняшнего заседания ВР не будет, депутаты парламентского большинства покинули сессионный зал.
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