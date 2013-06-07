Яценюк собрал совещание у президиума Рады

10:45, 07 июня 2013
Политика
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Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк собрал депутатов от этой фракции на совещание возле президиума Верховной Рады.

Яценюк советуется с депутатами

Как передает корреспондент УНИАН, после общения со своим лидером депутаты из “Батькивщины” продолжают находиться в президиуме и возле трибуны ВР.

В то же время заместитель председателя ВР Руслан Кошулинский проводит совещание с депутатами от ВО “Свобода” возле их рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, сегодняшнего заседания ВР не будет, депутаты парламентского большинства покинули сессионный зал.

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