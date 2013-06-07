Яценюк собрал совещание у президиума Рады

Как передает корреспондент УНИАН, после общения со своим лидером депутаты из “Батькивщины” продолжают находиться в президиуме и возле трибуны ВР.

В то же время заместитель председателя ВР Руслан Кошулинский проводит совещание с депутатами от ВО “Свобода” возле их рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, сегодняшнего заседания ВР не будет, депутаты парламентского большинства покинули сессионный зал.