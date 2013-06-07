КИУ: перевыборы в 5 проблемных округах будут непростыми

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции он сказал: “Выборы в 5 округах однозначно будут непростыми. К ним будет приковано огромное внимание мирового сообщества... Эти выборы во многом будут очень острыми, конкурентными и будут событием не локального, а национального масштаба”.

По мнению Черненко, кроме участников выборов в октябре 2012 года, которые, очевидно, почти все опять будут баллотироваться, появится ряд известных или не очень известных политических деятелей, которые находятся вне парламента.

“Очевидно, победители выборов, чья победа не была признана, имеют лучшие стартовые позиции, потому что побеждали на этих выборах, но говорить, что выборы для них – это будет легкая прогулка, я бы не стал. Будет другая ситуация, другие большие ресурсы. Даже когда оппозиционные партии объединяются вокруг одного кандидата, появляется еще какой-то кандидат, который известен, имеет определенные ресурсы и который декларирует свою оппозиционность. Он оттягивает серьезное количество голосов от единого кандидата и отдает власти. То есть такой сценарий может разыгрываться на этих проблемных округах”, - подчеркнул Черненко.

По его словам, то, когда состоятся выборы – летом или осенью, не является принципиальным вопросом, главное, чтобы они состоялись как можно быстрее.

“То, что оппозиция говорит, что летом будет более низкая явка и легче сфальсифицировать выборы, возможно, и имеет под собой основания. Последние местные выборы в Василькове показали, что при низкой явке можно поиграть в результат. Я бы не преувеличивал фобии оппозиции, которая боится выборов летом. Избиратели у нас сознательные и если едут в отпуск, то не только избиратели оппозиционных партий, но и провластных. Поэтому, возможно, дата выборов какое-то влияние на результат и будет иметь, но я бы не преувеличивал и не думал, что это будет определяющим”, - добавил Черненко.