Симоненко: выборы в Киеве должны пройти в этом году

Об этом заявил лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко в комментарии, размещенном на сайте партии.

В частности, он подчеркнул, что не видел решения Конституционного Суда Украины, где бы указывались причины и правовые основания того, почему выборы в Киеве должны пройти в 2015 году.

«Но даже без каких-либо документов я могу сказать, что киевляне должны выбрать депутатов Киевсовета и мэра в 2013 году», – отметил народный депутат.

Симоненко объяснил, что если сроки полномочий депутатов или градоначальника истекли, то нет никаких оснований откладывать выборы на два года.

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При этом в сложившейся в столице ситуации Симоненко обвинил как оппозицию, так и власть.

«Я напомню, что наша партия не была представлена в Киевсовете на протяжении всех 20 лет независимости Украины. И если кто и виноват в том, что происходит сейчас, то это и «бело-голубые», и «помаранчевые». Поэтому пусть не кричат о патриотизме, забыв, что еще совсем недавно они все дружно разворовывали киевские земли», – резюмировал лидер коммунистов.