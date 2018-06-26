Как Госкомстат занижает инфляцию

На заседании Совета Национального банка Украины в конце прошлой недели было объявлено о формировании специальной рабочей группы из представителей НБУ и Кабинета министров, которая займется созданием новой методики расчета инфляции.

Председатель Совета НБУ Петр Порошенко сообщил, что совместная рабочая группа должна разработать такую методику расчета инфляции, которая будет базироваться на новейших методологических положениях, разработанных Госкомстатом. «Рабочая группа проанализирует, насколько обоснованно сегодня составляется перечень товаров, которые входят в потребительскую корзину, насколько честно измеряется инфляция, насколько объективно она отражает реальную ситуацию, насколько она корреспондируется с понятием прожиточного минимума», – объяснил он журналистам.

Из данного комментария Порошенко довольно трудно судить, какие именно претензии у НБУ к старой методике статистического ведомства. Однако о том, что оглашаемые ежемесячно Госкомстатом цифры инфляции весьма сомнительны, разговоры идут уже давно. Причем, что интересно, не доверяют официальным данным о параметрах роста потребительских цен не только рядовые граждане, но и зачастую известные украинские политики – которые и сами не раз находились в составе правительства.

Принцип расчета индекса потребительских цен (ИПЦ), используемый Госкомстатом, весьма понятен, и к нему упреков по большому счету нет. Если упрощенно, вычисление величины инфляции состоит из двух составляющих. Первая – определяется среднее изменение цен по каждому из товаров и платных услуг, включенных в индекс. Сейчас это порядка 300 позиций. Вторая – выясняется удельный вес по отдельным наименованиям в общей сумме денежных потребительских расходов населения.

Относительно же конкретных параметров, используемых статистами в качестве исходной базы для дальнейших расчетов, вопросов немало. Что касается замера цен на те или иные товары, то их объективность при желании можно проверить. Особенно тщательно, думается, стоит присмотреться к показателю роста цены на хлеб в последние месяцы. Так, по данным Госкомстата он подорожал за десять месяцев 2007 года на 10,8%, что меньше общей инфляции за тот же период – 11,7%. А мука, стоимость которой формирует не менее половины себестоимости хлеба, в январе – октябре выросла в цене на 30,3%. Соотношение данных показателей несколько странное. Не объясняется ли столь относительно низкий процент повышения цены на хлеб, в частности, чрезмерным учетом так называемых «социальных» (дешевых) его сортов?

Да, «социальный» хлеб в продаже есть. Но он реализуется лишь в ограниченном количестве магазинов, да еще и не более одной буханки в руки. Кроме того, многие люди его не покупают из-за низкого качества. Среднюю же цену на весь хлеб за счет невысокой стоимости «социального» можно при желании занизить – поди, разберись! Такого же рода вопросы есть и относительно сильно подорожавшего в последние месяцы подсолнечного масла. Правительству, как известно, удалось заставить владельцев некоторых супермаркетов снизить цены, однако на рынках и в небольших магазинах удешевления масла не произошло. А какие цены на данный товар в этих условиях зафиксировал для расчетов инфляции Госкомстат?

Однако еще больше сомнений вызывает весовая структура, используемая при вычислениях ИПЦ. Хотя как раз от правильности определения органами статистики доли («веса») товаров и услуг в потребительской корзине зависит расчетная величина инфляции.

Вот, к примеру, недавно первый вице-премьер – министров финансов Николай Азаров сетовал, что журналисты не пишут о снижении в октябре цен на капусту. Однако высокопоставленный чиновник, перед тем как озвучивать данный упрек, вряд ли поинтересовался – а какой «вес» занимает капуста в потребительской корзине украинцев. То есть какая доля бюджета среднестатистической семьи расходуется на этот продукт?

Если бы Азаров знал данный показатель, то наверняка не рискнул бы затевать прения о капусте. Дело в том, что в потребительских расходах украинцев капуста составляет лишь 0,44%. И если она подешевела, скажем, на 20%, то полный индекс потребительских цен за счет этого снизится всего на 0,088% (округляем до 0,1%). Следовательно, благодаря такому удешевлению капусты ИПЦ в январе-октябре нынешнего года составил не 111,8%, а 111,7% – как и объявил Госкомстат.

Другое дело, если бы Азаров возмутился, что Госкомстат занизил «вес» капусты, и мы ее на самом деле съедаем гораздо больше – допустим, в 5 раз. В этом случае, действительно, инфляция снизилась бы несколько заметнее и оказалась бы не 11,7%, а 11,3%.

Ясно, что реплика первого вице-премьера про капусту оказалась не слишком удачной. Однако на вышеприведенном примере несложно убедиться в том большом значении, которое имеет правильность применяемых «весов» для объективности расчета показателя инфляции. И в этом плане к Госкомстату есть немало претензий.

Очевидно, что доли различных товаров и услуг в семейных расходах со временем меняются. И это должно учитывать ведомство статистики. Например, в 2007 году продукты питания и безалкогольные напитки составляют 55% затрат украинцев, что примерно на 5% меньше, чем в прошлом году. Увеличился же в этом году в потребительской корзине «вес» тарифов за ЖКУ – в связи с двух- трехкратным их ростом в конце 2006-го – начале 2007 годов. Также в 2007 году Госкомстат повысил удельную долю расходов украинцев на покупку легковых автомобилей и некоторых других непродовольственных товаров.

Кстати, об автомобилях. Несмотря на существенное увеличение в весовой структуре в 2007 году доли затрат на покупку легковых авто, данный показатель от Госкомстата – 1,18% – все равно кажется слишком маленьким. Ведь все видят, какой бум на приобретение автомобилей наблюдается в Украине в последние годы. Получается, что украинцы сегодня тратятся больше (чем на покупку автомобилей), для сравнения, на сигареты – 1,38%, на безалкогольные напитки – 3,04%, на картофель – 1,82%.

Соответственно, и «вес» на бензины представляется весьма скромным – 0,88% семейного бюджета. А ведь бензин рос в цене в последние три года с большим опережением темпов инфляции, следовательно – если бы его доля в потребительской корзине была выше, то и инфляция в целом получалась бы более значительной.

Конечно, у Госкомстата есть определенные оправдания. Для определения удельных весов расходов домохозяйств управления статистики по всем регионам Украины проводят их выборочное обследование. На это требуется добровольное согласие респондентов (порядка 10 тысяч домохозяйств). А кто сейчас согласится за символическую плату на подобные долгосрочные мероприятия? Ведь потребуется вести ежедневный учет доходов и расходов по всему домохозяйству – что занимает немало времени, и «засвечивать» реальные доходы. Поэтому дают добро на обследование по большей части лишь семьи с низким прожиточным уровнем, у большинства из которых действительно нет автомобилей. Что ставит под сомнение объективность официальной инфляции.

Также не слишком оперативно реагирует Госкомстат на многие другие изменения в жизни граждан Украины. Так, лишь в 2007 году в перечень товаров для расчета инфляции попали такие их виды, как мобильные телефоны, Интернет, DVD-плееры и некоторые другие. А что, в 2006 году (и раньше) Интернета или мобильной связи в Украине не было?

Особенно удивляет отсутствие в упомянутом перечне Госкомстата такого вида покупок украинцев, как жилье. Ведь расходы населения на приобретение жилья сегодня крайне высоки, и многие граждане таки покупают квартиры и дома, накапливая для этого деньги на банковских депозитах либо «под подушкой» или оформляя ипотечные договора.

Известно, что, к примеру, в 2006 году цены на жилье повысились в среднем по Украине на 60%. За период же с 2000 года квартиры и дома подорожали вообще в 10–12 раз! А коль скоро органы отечественной статистки этого не учитывают в своих расчетах ИПЦ, значит, реальная инфляция в последние семь лет была выше, чем оглашал Госкомстат!

На показатели же официальной инфляции завязаны многие другие социально-экономические стандарты в Украине. Такие, как минимальная зарплата, минимальная пенсия, реальные зарплаты и доходы населения, прожиточный минимум (о котором упомянул Порошенко) и другие.

И выходит, что объявляемые украинскими правительствами в последние годы размеры роста реальных доходов населения не соответствуют действительности. На самом деле, рост реальных зарплат, пенсий, стипендий и социальных пособий был меньше – в связи с занижением инфляции. Или даже никакого роста не было и вовсе?

Вряд ли стоит надеяться, что упомянутая выше совместная рабочая группа Кабмина и НБУ станет ворошить старое (пересчитывать инфляцию за прошлые периоды). Но хочется надеяться, что выработанная экспертами новая методика позволит хотя бы в будущем рассчитывать официальную инфляцию, которая будет объективно отражать ситуацию в Украине.

Юрий Глухов, для УНИАН