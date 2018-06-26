Как Госкомстат занижает инфляцию
Азаров упрекает журналистов за то, что не видят, как дешевеет капуста… в 2006 году цены на жилье повысились в среднем по Украине на 60%… Что еще «забыл» учесть Госкомстат?
На заседании Совета Национального банка Украины в конце прошлой недели было объявлено о формировании специальной рабочей группы из представителей НБУ и Кабинета министров, которая займется созданием новой методики расчета инфляции.
|Петр Порошенко
Из данного комментария Порошенко довольно трудно судить, какие именно претензии у НБУ к старой методике статистического ведомства. Однако о том, что оглашаемые ежемесячно Госкомстатом цифры инфляции весьма сомнительны, разговоры идут уже давно. Причем, что интересно, не доверяют официальным данным о параметрах роста потребительских цен не только рядовые граждане, но и зачастую известные украинские политики – которые и сами не раз находились в составе правительства.
Принцип расчета индекса потребительских цен (ИПЦ), используемый Госкомстатом, весьма понятен, и к нему упреков по большому счету нет. Если упрощенно, вычисление величины инфляции состоит из двух составляющих. Первая – определяется среднее изменение цен по каждому из товаров и платных услуг, включенных в индекс. Сейчас это порядка 300 позиций. Вторая – выясняется удельный вес по отдельным наименованиям в общей сумме денежных потребительских расходов населения.
Относительно же конкретных параметров, используемых статистами в качестве исходной базы для дальнейших расчетов, вопросов немало. Что касается замера цен на те или иные товары, то их объективность при желании можно проверить. Особенно тщательно, думается, стоит присмотреться к показателю роста цены на хлеб в последние месяцы. Так, по данным Госкомстата он подорожал за десять месяцев 2007 года на 10,8%, что меньше общей инфляции за тот же период – 11,7%. А мука, стоимость которой формирует не менее половины себестоимости хлеба, в январе – октябре выросла в цене на 30,3%. Соотношение данных показателей несколько странное. Не объясняется ли столь относительно низкий процент повышения цены на хлеб, в частности, чрезмерным учетом так называемых «социальных» (дешевых) его сортов?
Да, «социальный» хлеб в продаже есть. Но он реализуется лишь в ограниченном количестве магазинов, да еще и не более одной буханки в руки. Кроме того, многие люди его не покупают из-за низкого качества. Среднюю же цену на весь хлеб за счет невысокой стоимости «социального» можно при желании занизить – поди, разберись! Такого же рода вопросы есть и относительно сильно подорожавшего в последние месяцы подсолнечного масла. Правительству, как известно, удалось заставить владельцев некоторых супермаркетов снизить цены, однако на рынках и в небольших магазинах удешевления масла не произошло. А какие цены на данный товар в этих условиях зафиксировал для расчетов инфляции Госкомстат?
Однако еще больше сомнений вызывает весовая структура, используемая при вычислениях ИПЦ. Хотя как раз от правильности определения органами статистики доли («веса») товаров и услуг в потребительской корзине зависит расчетная величина инфляции.
Вот, к примеру, недавно первый вице-премьер – министров финансов Николай Азаров сетовал, что журналисты не пишут о снижении в октябре цен на капусту. Однако высокопоставленный чиновник, перед тем как озвучивать данный упрек, вряд ли поинтересовался – а какой «вес» занимает капуста в потребительской корзине украинцев. То есть какая доля бюджета среднестатистической семьи расходуется на этот продукт?
Если бы Азаров знал данный показатель, то наверняка не рискнул бы затевать прения о капусте. Дело в том, что в потребительских расходах украинцев капуста составляет лишь 0,44%. И если она подешевела, скажем, на 20%, то полный индекс потребительских цен за счет этого снизится всего на 0,088% (округляем до 0,1%). Следовательно, благодаря такому удешевлению капусты ИПЦ в январе-октябре нынешнего года составил не 111,8%, а 111,7% – как и объявил Госкомстат.
|Микола Азаров
Ясно, что реплика первого вице-премьера про капусту оказалась не слишком удачной. Однако на вышеприведенном примере несложно убедиться в том большом значении, которое имеет правильность применяемых «весов» для объективности расчета показателя инфляции. И в этом плане к Госкомстату есть немало претензий.
Очевидно, что доли различных товаров и услуг в семейных расходах со временем меняются. И это должно учитывать ведомство статистики. Например, в 2007 году продукты питания и безалкогольные напитки составляют 55% затрат украинцев, что примерно на 5% меньше, чем в прошлом году. Увеличился же в этом году в потребительской корзине «вес» тарифов за ЖКУ – в связи с двух- трехкратным их ростом в конце 2006-го – начале 2007 годов. Также в 2007 году Госкомстат повысил удельную долю расходов украинцев на покупку легковых автомобилей и некоторых других непродовольственных товаров.
Кстати, об автомобилях. Несмотря на существенное увеличение в весовой структуре в 2007 году доли затрат на покупку легковых авто, данный показатель от Госкомстата – 1,18% – все равно кажется слишком маленьким. Ведь все видят, какой бум на приобретение автомобилей наблюдается в Украине в последние годы. Получается, что украинцы сегодня тратятся больше (чем на покупку автомобилей), для сравнения, на сигареты – 1,38%, на безалкогольные напитки – 3,04%, на картофель – 1,82%.
Соответственно, и «вес» на бензины представляется весьма скромным – 0,88% семейного бюджета. А ведь бензин рос в цене в последние три года с большим опережением темпов инфляции, следовательно – если бы его доля в потребительской корзине была выше, то и инфляция в целом получалась бы более значительной.
Конечно, у Госкомстата есть определенные оправдания. Для определения удельных весов расходов домохозяйств управления статистики по всем регионам Украины проводят их выборочное обследование. На это требуется добровольное согласие респондентов (порядка 10 тысяч домохозяйств). А кто сейчас согласится за символическую плату на подобные долгосрочные мероприятия? Ведь потребуется вести ежедневный учет доходов и расходов по всему домохозяйству – что занимает немало времени, и «засвечивать» реальные доходы. Поэтому дают добро на обследование по большей части лишь семьи с низким прожиточным уровнем, у большинства из которых действительно нет автомобилей. Что ставит под сомнение объективность официальной инфляции.
Также не слишком оперативно реагирует Госкомстат на многие другие изменения в жизни граждан Украины. Так, лишь в 2007 году в перечень товаров для расчета инфляции попали такие их виды, как мобильные телефоны, Интернет, DVD-плееры и некоторые другие. А что, в 2006 году (и раньше) Интернета или мобильной связи в Украине не было?
Особенно удивляет отсутствие в упомянутом перечне Госкомстата такого вида покупок украинцев, как жилье. Ведь расходы населения на приобретение жилья сегодня крайне высоки, и многие граждане таки покупают квартиры и дома, накапливая для этого деньги на банковских депозитах либо «под подушкой» или оформляя ипотечные договора.
Известно, что, к примеру, в 2006 году цены на жилье повысились в среднем по Украине на 60%. За период же с 2000 года квартиры и дома подорожали вообще в 10–12 раз! А коль скоро органы отечественной статистки этого не учитывают в своих расчетах ИПЦ, значит, реальная инфляция в последние семь лет была выше, чем оглашал Госкомстат!
На показатели же официальной инфляции завязаны многие другие социально-экономические стандарты в Украине. Такие, как минимальная зарплата, минимальная пенсия, реальные зарплаты и доходы населения, прожиточный минимум (о котором упомянул Порошенко) и другие.
И выходит, что объявляемые украинскими правительствами в последние годы размеры роста реальных доходов населения не соответствуют действительности. На самом деле, рост реальных зарплат, пенсий, стипендий и социальных пособий был меньше – в связи с занижением инфляции. Или даже никакого роста не было и вовсе?
Вряд ли стоит надеяться, что упомянутая выше совместная рабочая группа Кабмина и НБУ станет ворошить старое (пересчитывать инфляцию за прошлые периоды). Но хочется надеяться, что выработанная экспертами новая методика позволит хотя бы в будущем рассчитывать официальную инфляцию, которая будет объективно отражать ситуацию в Украине.
Юрий Глухов, для УНИАН