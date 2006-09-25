Ирина ГЕРАЩЕНКО подала в отставку с должности пресс-секретаря Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на брифинге в Секретариате Президента.

И.ГЕРАЩЕНКО поблагодарила журналистов за совместную работу и сказала: «Хочу лично сообщить, что сегодня подала заявление об увольнении с должности пресс-секретаря Президента – руководителя пресс-службы Президента».

По ее словам, Президент удовлетворил ее отставку.

И.ГЕРАЩЕНКО также поблагодарила Президента «за честь работать вместе с ним», и сказала, что остается членом команды Виктора ЮЩЕНКО.

Она сообщила, что также остается в активной общественно-политической жизни Украины.

На просьбу журналистов объяснить причину своего решения И.ГЕРАЩЕНКО ответила: «Как человеку команды нужно уметь подставить плечо и также уметь передать мяч партнеру».

На вопрос о возможном ее преемнике она ответила, что этот вопрос сейчас обсуждается, и как только станет известно, журналисты об этом узнают.

И.ГЕРАЩЕНКО также отказалась сообщить, где планирует работать дальше.

Справка УНИАН. И.ГЕРАЩЕНКО состояла в должности пресс-секретаря Президента Украины с 11 февраля 2005 года.

Заслуженный журналист Украины. Государственный служащий 3-го ранга.