Ирина Геращенко подала в отставку с должности пресс-секретаря Президента
Она поблагодарила Ющенко и передала мяч партнеру
Ирина ГЕРАЩЕНКО подала в отставку с должности пресс-секретаря Президента Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на брифинге в Секретариате Президента.
И.ГЕРАЩЕНКО поблагодарила журналистов за совместную работу и сказала: «Хочу лично сообщить, что сегодня подала заявление об увольнении с должности пресс-секретаря Президента – руководителя пресс-службы Президента».
По ее словам, Президент удовлетворил ее отставку.
И.ГЕРАЩЕНКО также поблагодарила Президента «за честь работать вместе с ним», и сказала, что остается членом команды Виктора ЮЩЕНКО.
Она сообщила, что также остается в активной общественно-политической жизни Украины.
На просьбу журналистов объяснить причину своего решения И.ГЕРАЩЕНКО ответила: «Как человеку команды нужно уметь подставить плечо и также уметь передать мяч партнеру».
На вопрос о возможном ее преемнике она ответила, что этот вопрос сейчас обсуждается, и как только станет известно, журналисты об этом узнают.
И.ГЕРАЩЕНКО также отказалась сообщить, где планирует работать дальше.
Справка УНИАН. И.ГЕРАЩЕНКО состояла в должности пресс-секретаря Президента Украины с 11 февраля 2005 года.
Заслуженный журналист Украины. Государственный служащий 3-го ранга.