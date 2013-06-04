Тягнибок заявляет об аресте 9 своих соратников
Лидер партии “Свобода” Олег Тягнибок заявляет об очередных репрессиях против активистов “Свободы”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время выступления на утреннем заседании Верховной Рады.
“Я хочу вас проинформировать, что именно сейчас, в это время проходят обыски в общежитиях Киевской политехники”, - заявил он и отметил, что, в частности, в помещение, где проживает один из активистов студенческой “Свободы”, сегодня утром «ворвались трое неизвестных, которые под видом работников милиции провели обыск”.
Кроме того, отметил он, обыск состоялся также в квартире одной из активисток “Свободы”.
Также сегодня ночью за расклеивание агитационных плакатов в Тернополе были задержаны два активиста “Свободы”, сообщил Тягнибок.
В целом, отметил он, в течение недели было арестовано 9 активистов их политической силы.
“Свертываются процессы народовластия, и этой власти хочу сказать: если вы не остановитесь - посмотрите, что делается в Турции”, - сказал Тягнибок.