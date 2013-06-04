Тягнибок заявляет об аресте 9 своих соратников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время выступления на утреннем заседании Верховной Рады.

“Я хочу вас проинформировать, что именно сейчас, в это время проходят обыски в общежитиях Киевской политехники”, - заявил он и отметил, что, в частности, в помещение, где проживает один из активистов студенческой “Свободы”, сегодня утром «ворвались трое неизвестных, которые под видом работников милиции провели обыск”.

Кроме того, отметил он, обыск состоялся также в квартире одной из активисток “Свободы”.

Также сегодня ночью за расклеивание агитационных плакатов в Тернополе были задержаны два активиста “Свободы”, сообщил Тягнибок.

В целом, отметил он, в течение недели было арестовано 9 активистов их политической силы.

“Свертываются процессы народовластия, и этой власти хочу сказать: если вы не остановитесь - посмотрите, что делается в Турции”, - сказал Тягнибок.