Генсек ООН похвалил Украину

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун высоко оценивает усилия Украины в миротворческой сфере.

Об этом он сказал во время встречи в штаб-квартире ООН с министром иностранных дел Украины, действующим председателем ОБСЕ Леонидом Кожарой, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД.

В ходе встречи был обсужден широкий спектр наиболее актуальных вопросов повестки дня Украина-ООН, а также взаимодействия ООН с ОБСЕ.

Стороны выразили удовлетворение выведением взаимоотношений Украина-ООН на беспрецедентно высокий уровень динамики, достигнутый благодаря установлению конструктивных и доверительных отношений между Президентом Украины и Генсекретарем ООН, говорится в сообщении.

Генсек ООН в очередной раз отметил неординарный вклад Украины в обеспечение глобальной ядерной безопасности и разоружения, а также высоко оценил усилия нашего государства в миротворческой сфере. В этом контексте Кожара затронул перед Генсекретарем ряд актуальных практических вопросов участия Украины в операциях ООН по поддержанию мира, отметили в МИД

Кроме того, как отметили во внешнеполитическом ведомстве, по словам Генсекретаря ООН, первые шаги председательства в ОБСЕ стали подтверждением весомой роли Украины на международной арене и в Европейском регионе.

Обменявшись мнениями относительно приоритетов Украинского председательства, стороны констатировали существование многих общих для двух крупнейших международных организаций тем и наметили перспективные направления сотрудничества, говорится в сообщении.

Кожара пригласил делегацию ООН принять участие в инициированной Украинским председательством Международной конференции по противодействию торговле людьми (г. Киев, 10-11 июня с.г.) и Министерском заседании ОБСЕ (г. Киев, 5-6 декабря с.г.).