Польша предупреждает о сложностях с пересечением границы с Украиной

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе пограничного ведомства.

Границу будет сложно пересекать с 09.00 до 14.00 (по киевскому времени) в обоих направлениях.

"Водителям, которые сегодня планируют пересекать границу Украины и Польши, пограничная служба предлагает выбрать пункт пропуска Хребене - Рава-Русская (Львовская область), что позволит избежать осложнений", - отметили в пресс-службе.

Польские пограничники отметили, что трудности с пересечением границы в ПП "Дорохуск-Ягодин" могут продлиться дольше запланированного времени в случае непредсказуемых обстоятельств.

Справка УНИАН. На польско-украинской границе протяженностью около 540 километров действует 12 ПП: по шесть автомобильных и железнодорожных, большинство из которых находятся во Львовской области.

В прошлом году границу между странами, на которую приходится самый больший участок восточной границы Евросоюза, пересекли 5,5 млн автомобилей, что на 8% больше, чем годом раньше. В первом квартале этого года рост составил 5% - до 1,3 млн авто. 85% автомобилей, которые пересекают границу между Польшей и Украиной, - это личные авто украинцев, которые чаще всего ездят в соседнее государство за приобретением товаров для перепродажи.