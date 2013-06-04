Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, в поздравлении Президенту Республики Польша Брониславу Коморовскому Янукович высоко оценил преданность польского Президента делу укрепления украинско-польского стратегического партнерства и углубления дружественных отношений между двумя странами.

“Благодарен Вам за последовательную поддержку евроинтеграционных устремлений Украины и значительные личные усилия, которые способствуют решению важнейших вопросов сотрудничества нашего государства с Европейским Союзом”, - говорится в поздравлении.

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В поздравлении Президенту Греческой Республики Каролосу Папулиасу Янукович выразил уверенность, что традиционно дружественные отношения и плодотворное сотрудничество между государствами и в дальнейшем будут развиваться в духе взаимопонимания и обоюдной поддержки.

“Надеюсь, что Ваш будущий визит в Украину даст важный импульс двустороннему сотрудничеству во всех сферах общего интереса”, - отмечается в поздравлении.

Янукович пожелал Президентам крепкого здоровья, благополучия, неисчерпаемой энергии и новых успехов в ответственной государственной деятельности.

Кроме того, 3 июня Янукович поздравил с днем рождения председателя Государственного совета и Совета министров Республики Куба Рауля Кастро Рус.

“С приятностью вспоминаю нашу теплую встречу в октябре 2011 года и ожидаю, что Ваш планируемый визит в Украину даст дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества во всех сферах, представляющих обоюдный интерес, и будет способствовать укреплению дружественных отношений между нашими странами”, - отмечается в поздравлении.

Янукович выразил убеждение, что совместными усилиями они обеспечат дальнейшее углубление взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и Кубой.