Треть киевлян поддержали акцию оппозиции (опрос)

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты опроса, проведенного в столице социологической группой «Рейтинг».

Так, по данным опроса, треть киевлян положительно оценили акцию оппозиции, четверть – нейтрально, в то же время каждый пятый – негативно. Столько же ничего не знали о проведенной акции.

В свою очередь, каждый десятый респондент положительно оценил антифашистскую акцию, каждый пятый – нейтрально. При этом более 40% оценили ее негативно, а четверть ничего о ней не знали.

Наиболее положительно оценили акцию оппозиции сторонники ВО «Свобода» (57%). В мае наиболее ощутимо выросли рейтинги именно «Свободы».

В свою очередь, сторонники «УДАРа» менее положительно (36%) восприняли акцию оппозиции, чем сторонники «Батькивщины» (49%). 40% сторонников КПУ и Партии регионов оценили акцию оппозиции негативно.

Акцию «В Европу без фашистов» относительно положительно оценили лишь сторонники Партии регионов (51%). Наиболее негативно отнеслись к ней сторонники ВО «Свобода» и «Батькивщины» (70%).

Как отмечают социологи, результаты опроса свидетельствуют, что наиболее информированными об акциях 18 мая в столице оказались люди старшего возраста, в то же время треть молодежи ничего не знала об акции оппозиции, а более 40% – об акции Партии регионов. Наибольшую поддержку обе акции получили также преимущественно среди людей старшего возраста.