Суд оштрафовал активистов, устроивших акцию на пути кортежа Януковича
Оболонский райсуд Киева признал виновными активистов партии "Демократический альянс", которые были задержаны во время акции на пути следования кортежа президента Украины Виктора Януковича.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве, согласно решению суда, Василий Гацько и трое его соратников виновны по статье 185 "Злостное неповиновение милиции".
По решению суда, активистов обязали заплатить штраф в размере 8 необлагаемых минимумов.
Как сообщал УНИАН, сегодня около 9 часов утра 30 активистов одной из политических партий проводили акцию протеста на улице Богатырской, в соответствии с ранее поданной заявкой в КГГА. В ходе проведения акции часть участников подошли к трассе проезда и развернули несколько плакатов.
Некоторые из них имели смысл, который оскорбляет и унижает честь и достоинство Президента Украины, отмечается в сообщении ОСО. Кроме этого, активисты препятствовали движению транспорта по улице Богатырской, тем самым нарушая установленный порядок проведения митингов и демонстраций.
Правоохранители, которые обеспечивали охрану общественного порядка во время проведения акции, обратились к активистам с требованием прекратить совершать противоправные действия. Однако участники акции обращение правоохранителей проигнорировали. Также они отказались выполнять законные требования представителей столичной милиции. Чтобы прекратить нарушения действующего законодательства сотрудники столичной милиции задержали и доставили 4 активистов в Оболонское райуправление ГУМВД Украины в городе Киеве для дачи объяснений и составления административных протоколов.