Суд оштрафовал активистов, устроивших акцию на пути кортежа Януковича

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве, согласно решению суда, Василий Гацько и трое его соратников виновны по статье 185 "Злостное неповиновение милиции".

По решению суда, активистов обязали заплатить штраф в размере 8 необлагаемых минимумов.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 9 часов утра 30 активистов одной из политических партий проводили акцию протеста на улице Богатырской, в соответствии с ранее поданной заявкой в КГГА. В ходе проведения акции часть участников подошли к трассе проезда и развернули несколько плакатов.

Некоторые из них имели смысл, который оскорбляет и унижает честь и достоинство Президента Украины, отмечается в сообщении ОСО. Кроме этого, активисты препятствовали движению транспорта по улице Богатырской, тем самым нарушая установленный порядок проведения митингов и демонстраций.

Правоохранители, которые обеспечивали охрану общественного порядка во время проведения акции, обратились к активистам с требованием прекратить совершать противоправные действия. Однако участники акции обращение правоохранителей проигнорировали. Также они отказались выполнять законные требования представителей столичной милиции. Чтобы прекратить нарушения действующего законодательства сотрудники столичной милиции задержали и доставили 4 активистов в Оболонское райуправление ГУМВД Украины в городе Киеве для дачи объяснений и составления административных протоколов.