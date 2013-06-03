У Анны Герман умерла мать

По информации ТСН, об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

Председатель ОГА Виктор Шемчук выразил соболезнования: "В этот скорбный день примите глубокие соболезнования по поводу смерти дорогого Вам человека - Вашей матери. К сожалению, словами трудно залечить в сердце болезненную рану потери. Ведь смерть родного человека - большое испытание. В эту горькую минуту искренне разделяю горе Вашей семьи и вместе с Вами склоняю голову в глубокой скорби".

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба нардепа сообщала, что Герман уже 2-й день находится с официальным визитом в Вашингтоне.