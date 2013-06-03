Герман уверяет, что и ноги ее не было в Василькове - она второй день в США
09:46, 03 июня 2013Политика
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"Регионалка" Анна Герман уже 2-й день находится в Вашингтоне и не приезжала в Васильков в воскресенье, когда там проходили выборы мэра.
Герман удивилась новостям о себе в Василькове
Об этом заявляет ее пресс-служба в понедельник утром, пишет Украинская правда.
"Уже 2-й день советник президента Украины, народный депутат Анна Герман находится в Вашингтоне, где она имеет ряд официальных встреч, а также примет участие в конференции "Проблема возрождения нацизма в современном мире", которая состоится в Конгрессе США 4 июня", - сказано в сообщении.
"Анна Герман была удивлена, когда прочитала в украинской прессе, что она 2 июня приехала в Васильков вместе с В.Кличко", - утверждается в нем.
Пресс-служба подчеркивает, что Герман уже 2-й день "находится с официальным визитом в Вашингтоне".
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