Герман уверяет, что и ноги ее не было в Василькове - она второй день в США

Об этом заявляет ее пресс-служба в понедельник утром, пишет Украинская правда.

"Уже 2-й день советник президента Украины, народный депутат Анна Герман находится в Вашингтоне, где она имеет ряд официальных встреч, а также примет участие в конференции "Проблема возрождения нацизма в современном мире", которая состоится в Конгрессе США 4 июня", - сказано в сообщении.

"Анна Герман была удивлена, когда прочитала в украинской прессе, что она 2 июня приехала в Васильков вместе с В.Кличко", - утверждается в нем.

Пресс-служба подчеркивает, что Герман уже 2-й день "находится с официальным визитом в Вашингтоне".