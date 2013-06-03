Жестокость полиции в Турции обеспокоила ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, сегодня ряд чиновников ЕС заявили об этом в своих аккаунтах в Twitter.

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Так, президент Европарламента Мартин Шульц высказал мнение о непропорциональном использовании турецкой полицией силы. “Жестокость, с которой полиция ответила, является абсолютно непропорциональной, и приведет лишь к распространению протестов”, - написал президент Европарламента.

Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле призвал к сдержанности. “Присоединяюсь к другим в призывах: сдержанность со всех сторон, начало диалога, восстановление свободы медиа”, - отметил комиссар.