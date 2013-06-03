Представитель Януковича в ВР уверяет, что власть ведет Украину в Европу

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Согласительного совета Мирошниченко заявил, что это задекларировано в законе о принципах внутренней и внешней политики, который был внесен в Верховную Раду и инициирован Президентом Украины.

“Это позиция Президента Украины, она четко и постоянно декларируется им и реализуется”, - сказал Мирошниченко.

В то же время относительно сотрудничества с Таможенным союзом он отметил, что об этом сотрудничестве было объявлено более года назад Президентом и формат этого сотрудничества еще тогда был объявлен как 3 + 1.

“Именно такой точки зрения придерживается и команда, которая ведет переговоры с Таможенным союзом, и Кабинет министров..., и Президент лично”, - сказал он и добавил, что все это делается в интересах Украины.

По словам Мирошниченко, европейские стандарты во внешней политике предусматривают нахождение взаимовыгодных форм сотрудничества для решения проблем в экономике.

“Именно так действует Президент, и в отличие от нас с вами - членов парламента, которые представляют те или иные партии, которые, к сожалению, представляют лишь часть общества, Президент представляет весь народ Украины. А соответственно, уровень ответственности совсем другой, и наша задача, по моему убеждению, заключается не в том, чтобы высказывать сомнения или критику, а наоборот - сплотиться и помочь Президенту защищать национальные интересы и максимально согласованно действовать в сфере внешней политики, когда речь идет об интересах граждан Украины”, - сказал Мирошниченко.

Кроме того, он отметил, что сейчас не поднимается вопрос о вступлении Украины в Таможенный союз, а лишь о получении статуса наблюдателя.

“Я обращаюсь к нашим коллегам из оппозиции, чтобы мы искусственно не создавали напряженность, ведь речь идет об абсолютно прагматичных национальных интересах Украины, которые сейчас защищает, к сожалению, Президент в одиночестве, вместо того, чтобы иметь за спиной поддержку украинского парламента, украинского общества”, - сказал Мирошниченко.

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По его словам, нельзя обвинять Президента Украины или правительство в том, что они защищают национальные интересы.

Мирошниченко напомнил, что в законе о принципах внутренней и внешней политики как конечная цель предусмотрено членство Украины в Европейском Союзе.