Ефремов советует оппозиции не пенять на зеркало

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и глав комитетов парламента.

Ефремов подчеркнул, что его удивляет реакция представителей оппозиции по поводу решения Конституционного Суда Украины. По его словам, не надо пенять на зеркало, если тебе не нравится то, что ты в нем видишь. “А что вы ожидали от Конституционного Суда? Мы с вами такие законы приняли”, - подчеркнул Ефремов, обращаясь к представителям оппозиции.

При этом он напомнил, что в нынешнем законодательстве предусмотрено, что выборы в местные советы проводятся одновременно по всей территории Украины. “И судьи КС другого решения вам в рамках закона и Конституции не примут. Они вам ответили то, что по закону положено в нашем государстве”, - сказал Ефремов.

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Ефремов подчеркивает, что нужно внести изменения в законодательство, предусмотрев, что выборы в местные советы проводятся одновременно по всей территории Украины, а внеочередные выборы “должны проводиться, допустим, в марте и октябре каждого года”.

Ефремов считает сказал, что именно парламент должен принять такие решения.

Как сообщал УНИАН, 30 мая с. г. Конституционный суд Украины обнародовал решение, согласно которому выборы в местные советы, а также сельских, поселковых и городских голов, избранных на внеочередных выборах, состоятся одновременно на всей территории Украины в последнее воскресенье октября пятого года полномочий советов или голов, избранных на очередных выборах 31 октября 2010 года.

При этом, как отмечается в решении КС, продление или сокращение сроков полномочий органов местного самоуправления, избранных на внеочередных выборах, является временной мерой, направленной на реализацию механизма одновременного проведения всех очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, которая не препятствует реализации конституционного права граждан принимать участие в управлении государственными делами.

В то же время, оппозиция настаивает на назначении выборов мэра Киева и депутатов Киевсовета на 27 октября 2013 года. Об этом заявил лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк сегодня во время Согласительного совета парламента.