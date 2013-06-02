Активисты пикетируют КГГА с требованием провести выборы в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимаю участие более сотни человек.

Участники пикета держат транспаранты «Киеву выборы!», «Прочь режим руйнации», «Освободим Киев вместе» и скандировали « Киев принадлежит нам», «Киевзраду – прочь!» «Выйди на улицу, верни свой город».

Участники пикета также требуют лишить мандата действующих членов Киевского горсовета. С этой целью организаторы собирают подписи за признание нелегитимным действующий совет Киеврады.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Конституционный Суд Украины обнародовал решение, в соответствии с которым выборы в местные советы, а также сельских, поселковых и городских голов, избранных на внеочередных выборах, состоятся одновременно на всей территории Украины в последнее воскресенье октября пятого года полномочий советов или глав, избранных на очередных выборах 31 октября 2010 года.

При этом, как говорится в решении КС, продление или сокращение сроков полномочий органов местного самоуправления, избранных на внеочередных выборах, является временной мерой, направленной на реализацию механизма одновременного проведения всех очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских глав, которая не препятствует реализации конституционного права граждан принимать участие в управлении государственными делами.

Напомним, инициатором обращения в КС выступила Партия регионов, которая отказывалась голосовать в Верховной Раде за назначение выборов в столице на июнь 2013 года до заключения КС.

25 мая 2008 года в Киеве состоялись внеочередные выборы мэра и депутатов городского совета. Киевским городским головой тогда стал Леонид Черновецкий.

Срок полномочий депутатов Киевсовета, избранных в 2008 году, завершается в конце мая этого года.

Черновецкий досрочно сложил свои полномочия еще 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Галина Герега.

Лидеры оппозиции неоднократно заявляли, что будут блокировать работу Киевсовета после 2 июня, поскольку в этот день, по их мнению, завершается 5-летний срок полномочий городского совета.

Очередные местные выборы в Украине запланированы на последнее воскресенье октября 2015 года.