Молодежь не верит в «бесплатные» митинги - опрос

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты опроса касательно акций 18 мая («Вставай, Украина!» и «В Европу без фашистов»), проведенного в столице социологической группой «Рейтинг».

По данным опроса, большинство респондентов уверены в том, что участники обеих акций получали вознаграждение за участие.

Так, 51% опрошенных считают, что все участники акции Партии регионов получали вознаграждение, еще 17% - что вознаграждение получали лишь некоторые. Лишь 7% считают, что участники акции не получали никакого вознаграждения.

Вместе с тем, 35% респондентов считают, что все участники акции оппозиции получали вознаграждение, 21% - что вознаграждение получали лишь некоторые. Лишь 16% считают, что участники акции не получали никакого вознаграждения.

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Примечательно, что наиболее информированными об акциях 18 мая в столице оказались люди старшего возраста, в то же время треть молодежи ничего не знала об акции оппозиции, а более 40% – об акции Партии регионов. Наибольшую поддержку обе акции получили также преимущественно среди людей старшего возраста.

В целом же социологи отмечают, что чем младше респонденты, тем более они указывают на «проплаченность» политических акций, и не исключено, что это одна из основных причин низкой поддержки акций среди молодежи.

Также данные исследования свидетельствуют, что акция оппозиции «Вставай, Украина!», которая состоялась 18 мая в Киеве, нашла большую поддержку среди киевлян, чем акция при поддержке Партии регионов «В Европу без фашистов».

Так, по данным опроса, треть киевлян положительно оценили акцию оппозиции, четверть – нейтрально, в то же время каждый пятый – негативно. Столько же ничего не знали о проведенной акции.

В свою очередь, каждый десятый респондент положительно оценил антифашистскую акцию, каждый пятый – нейтрально. При этом более 40% оценили ее негативно, а четверть ничего о ней не знали.

Наиболее положительно оценили акцию оппозиции сторонники ВО «Свобода» (57%).

В свою очередь, сторонники «УДАРа» менее положительно (36%) восприняли акцию оппозиции, чем сторонники «Батькивщины» (49%). 40% сторонников КПУ и Партии регионов оценили акцию оппозиции негативно.

Акцию «В Европу без фашистов» относительно положительно оценили лишь сторонники Партии регионов (51%). Наиболее негативно отнеслись к ней сторонники ВО «Свобода» и «Батькивщины» (70%).

При этом мужчины значительно больше поддерживают акцию оппозиции (40%), чем женщины (26%), а акцию Партии регионов мужчины оценивают более негативно (50%), чем женщины (40%). В мае в структуре сторонников «Свободы» возросло количество мужчин, а у «УДАРа» – уменьшилось.

38% опрошенных считают, что больше киевлян были на акции оппозиции, 8% – на акции Партии регионов. В то же время 7% считают, что на обеих акциях были преимущественно не киевляне, а 9% – преимущественно киевляне. При этом большинство (38%) не смогли ответить на данный вопрос.

Исследование проводилось 20-26 мая среди населения Киева в возрасте от 18 лет и старше. В нем приняли участие 1002 респондента. Метод исследования - телефонный опрос, выборка репрезентативная по возрасту, полу и районами Киева. Погрешность репрезентативности исследования - с вероятностью 0,95.