К избиркому Василькова прибыли Кличко и Герман

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области. Там также отметили, что пока не владеют информацией с какой целью эти два человека прибыли в избирком.

Одновременно в милиции Киевщины заметили, что все объекты на которых проводились выборы и в дальнейшем будет происходить подсчет голосов, взяты под усиленную охрану с привлечением бойцов спецподразделений милиции.

Как известно, одним из кандидатов от объединенной оппозиции мэра Василькова выдвинут Сергей Сабов, от Партии Регионов Владимир Сабадаш. Еще одной особой, которая по определению социологов имеет одинаковые шансы возглавить город, является бывший мэр Василькова Валерий Попович.